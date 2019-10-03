Минсоцполитики опубликовало инструкцию по оформлению субсидии онлайн

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Субсидию можно получить без личного посещения управления социальной защиты

Министерство социальной политики Украины обнародовало пошаговую инструкцию по оформлению субсидии онлайн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отмечается в публикации, для оформлении субсидии через сеть Интернет нужно зайти на сайт Минсоцполитики в рубрику "Е-Сервисы", где выбрать "Субсидии", после чего система автоматически переводит на сайт субсидий, где нужно заполнить форму, а именно выбрать 1 из трех способов регистрации.

На стартовой странице системы предоставления услуги предварительной регистрации документов о назначении жилищной субсидии, заявителю предлагается выбрать один из вариантов регистрации/входа.

В случае избрания "регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" и "регистрация или вход идентификации BankID", предоставление и подписание документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.

В случае избрания "регистрация или вход по адресу электронной почты" указано, что необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и принести в орган социальной защиты).

Шаг 2

После успешного входа в систему будет осуществлен переход к заполнению электронных форм:

- Заявления о назначении и предоставление в денежной форме за (указывается отделение банка),

- Декларации о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии



После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных и подать документ.

Результат

В результате на электронный адрес поступит сообщение:

1) ваше электронное заявление на назначение жилищной субсидии было успешно зарегистрировано. Его номер - 1111111111111. На всякий случай его нужно сохранить.

2) Рассматривать заявление будет именно тот орган социальной защиты населения, который указан при заполнении электронной формы.

3) В случае, если заявитель не использовал электронной цифровой подписи, придется лично обратиться в орган социальной защиты населения, чтобы собственноручно подписать документы.

4) В ближайшее время сотрудники свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время визита.

5) К этому письму также приложены копии представленных заявителей документов.

Напомним, с 1 октября в Украине меняется механизм выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно изменениям, теперь получатель субсидии сможет самостоятельно выбирать, куда будут перечисляться средства: один из уполномоченных банков или выплатные объекты "Укрпочты" (кассы в отделениях или доставка почтальоном на дом). Ранее Ощадбанк был единственным учреждением, куда перечислялись субсидии. Теперь получатель пособия может выбрать другой банк (для смены банка нужно подать соответствующее заявление в орган социальной защиты). Кроме того, местная власть получила больше возможностей для регулирования выплат субсидий.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 8,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.