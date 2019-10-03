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Мінсоцполітики оприлюднило інструкцію із оформлення субсидії онлайн

Новини » Економіка    03.10.2019 - 10:29
Мінсоцполітики оприлюднило інструкцію із оформлення субсидії онлайн
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Субсидію можна отримати без особистого відвідування управління соціального захисту

Міністерство соціальної політики України оприлюднило покрокову інструкції із оформлення субсидії онлайн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Як зазначається в публікації, для оформленні субсидії через мережу Інтернет потрібно зайти на сайт Мінсоцполітики у рубрику "Е-Сервіси", де обрати "Субсидії", після чого система автоматично переводить на сайт субсидій, де потрібно заповнити форму, а саме обрати 1 з трьох способів реєстрації.

На стартовій сторінці системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії, заявнику пропонується обрати один з варіантів реєстрації/входу.

Мінсоцполітики оприлюднило інструкцію із оформлення субсидії онлайн

У разі обрання "реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом" та "реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID", подання та підписання документів відбувається виключно в електронному вигляді без необхідності особистого відвідування управління соціального захисту.

У разі обрання "реєстрація або вхід за адресою електронної пошти" зазначено, що необхідно подати документи у паперовій формі (після заповнення форми на сайті прийде ПДФ-версія документу, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і занести у орган соціального захисту).

Крок 2

Після успішного входу в систему буде здійснено перехід до заповнення електронних форм:

  • - Заяви про призначення та надання у грошовій формі через (зазначається відділення банку),
  • - Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії
  • Мінсоцполітики оприлюднило інструкцію із оформлення субсидії онлайн

Мінсоцполітики оприлюднило інструкцію із оформлення субсидії онлайн

Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних, та подати документ.

Результат

В результаті на електронну адресу надійде повідомлення:

  • 1) вашу електронну заяву на призначення житлової субсидії було успішно зареєстровано. Її номер - 1111111111111. Про всяк випадок його потрібно зберегти.
  • 2) Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який зазначений при заповненні електронної форми.
  • 3) У разі, якщо заявник не використовував електронного цифрового підпису, доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи.
  • 4) Найближчим часом співробітники зв’яжуться з заявником, аби узгодити дату і час візиту.
  • 5) До цього листа також додані копії поданих заявників документів.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні змінюється механізм виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно із змінами, тепер одержувач субсидії зможе самостійно обирати, куди перераховуватимуться кошти: один із уповноважених банків чи виплатні об’єкти "Укрпошти" (каси у відділеннях чи доставка поштарем до дому). Раніше Ощадбанк був єдиною установою, куди перераховувалися субсидії. Тепер одержувач грошової допомоги може обрати інший банк (для зміни банку потрібно подати відповідну заяву до органу соціального захисту). Крім того, місцева влада отримала більше можливостей для регулювання виплат субсидій.

Відзначимо, у проекті державного бюджету на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 8,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

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Новини України субсідіїМіністерство соціальної політики
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