В Минсоцполитики прокомментировали информацию о приостановке выплат больничных и декретных

В Министерстве социальной политики Украины опровергли информацию о приостановке выплат больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается, на сегодняшний день остатки на счете Фонда социального страхования составляют 429,4 млн гривен.

"Минсоцполитики сообщает, что это не соответствует действительности. На сегодня остатки на счете Фонда составляют 429.4 млн грн, что является достаточным для осуществления необходимых текущих выплат. Более того, поступления в Фонд социального страхования Украины формируются ежедневно по уплате единого социального взноса работодателями", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Фонд социального страхования сообщил, что приостанавливает перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Сообщалось, что финансирование временно не будет производиться в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению.

Кроме того, в октябре 2017 года комитет парламента по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал Министерству социальной политики провести аудиторскую проверку Фонда социального страхования.