UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Минсоцполитики обеспечит выплату социальных пособий за март для 3 млн украинцев

Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики Украины обеспечит выплату социальных пособий за март текущего года более 3 миллионам получателей. Финансирование будет осуществлено вовремя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцополитики.

Как отметили в пресс-службе, для обеспечения бесперебойной выплаты социальной помощи во время военного положения Минсоцполитики завершает сбор заявок на март от региональных органов социальной защиты населения.

"Соответствующие средства планируется в ближайшие дни перечислить в регионы для проведения их выплаты получателям", - говорится в сообщении.

Финансирование будет проведено вовремя в соответствии со сроками, установленными Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете, добавили в пресс-службе.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что макрофинансовой стабильности Украины и бюджета ничего не угрожает. Все граждане получат зарплаты и социальные выплаты.

Читайте РБК-Украина в Google News