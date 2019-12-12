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В Минсоцполитики назвали страны, куда попадают украинцы-жертвы торговли людьми

Новости » Общество     12.12.2019 - 06:56
В Минсоцполитики назвали страны, куда попадают украинцы-жертвы торговли людьми
Иллюстративное фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Около двухсот человек пострадали от торговли людьми за 2019 год

Министерство социальной политики в течение года предоставило статус пострадавших от торговли людьми 181 лицу. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что только в течение сентября-ноября 2019 года в Службу безопасности Украины были направлены уведомления относительно шести случаев о возможных фактах торговли людьми. Всего в 2019 году статус потерпевшего от этого преступления получили 116 мужчин, 52 женщины и 13 детей.

Основными странами для трудовой эксплуатации украинцев есть Россия, Украина, Польша, Германия, Чехия и Турция.

В разрезе областей больше всего выявлено пострадавших от торговли людьми с 2012 года в Харьковской области - 72 человека. На втором месте Винницкая область - 65 человек, Одесская область - 56, Днепропетровская область - 53, Черниговская область - 53 и Николаевская область - 51.

Напомним, в октябре Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной раде отклонить во втором чтении законопроект №6125 (0940 в новом созыве парламента, - ред.) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления противодействия торговле людьми и защиты пострадавших лиц".

В частности, проектом документа предлагалось привести определение "торговля людьми" в соответствие с Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

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