У Мінсоцполітики назвали країни, куди потрапляють українці-жертви торгівлі людьми

Ілюстративне фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Близько двохсот осіб постраждали від торгівлі людьми за 2019 рік

Міністерство соціальної політики протягом року надало статус потерпілих від торгівлі людьми 181 особі. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що лише протягом вересня-листопада 2019 року до Служби безпеки України були направлені повідомлення щодо шести випадків про можливі факти торгівлі людьми. Загалом у 2019 році статус потерпілого від цього злочину отримали 116 чоловіків, 52 жінки та 13 дітей.

Основними країнами для трудової експлуатації українців є Росія, Україна, Польща, Німеччина, Чехія та Туреччина.

У розрізі областей найбільше виявлено постраждалих від торгівлі людьми з 2012 року у Харківській області - 72 людини. На другому місці Вінницька область - 65 осіб, Одеська область - 56, Дніпропетровська область - 53, Чернігівська область - 53 та Миколаївська область - 51

Нагадаємо, у жовтні Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній раді відхилити у другому читанні законопроект №6125 (0940 в новому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту потерпілих осіб".

Зокрема, проектом документу пропонувалося привести визначення "торгівля людьми" у відповідність з Протоколом про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності.