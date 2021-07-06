В Минсоцполитики назвали средний размер субсидий за май-июнь

В ближайшее время граждане получат жилищную субсидию за май-июнь текущего года в полном объеме. Средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 гривен на домохозяйство в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
Отмечается, что сумма установлена, учитывая, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг в неотапливаемый период уменьшается из-за отсутствия услуги отопления.
"Обращаем внимание, что на отопительный период субсидия всем этим домохозяйствам, с учетом затрат на отопление, будет рассчитана автоматически после начала отопительного периода", - добавили в министерстве.
Также в Минсоцполитики напомнили, что согласно принятого правительством решения переназначение субсидии на следующий год тем домохозяйствам, которые ее получали в отопительном периоде 2020-2021 годов, осуществляется автоматически (без обращения) с учетом данных Минфина по результатам верификации данных на соответствие условиям предоставления субсидии.
Исключения составляет около 15% получателей, которым для получения субсидии на следующий период необходимо подать новый пакет документов, в частности это домохозяйства, которым жилищная субсидия:
Напомним, Кабинет министров решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Остальные 460 тысяч будут подавать декларации.
Отметим, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначение жилищных субсидий. По новым правилам с 1 мая субсидий будут лишать в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.