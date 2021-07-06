У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидій за травень-червень

Найближчим часом громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень-червень поточного року у повному обсязі. Середній розмір субсидії за ці місяці становить близько 290 гривень на домогосподарство в місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Зазначається, що сума встановлена, враховуючи, що вартість отримуваних житлово-комунальних послуг в неопалювальний період зменшується через відсутність послуги опалення.

"Звертаємо увагу, що на опалювальний період субсидія всім цим домогосподарствам, з урахуванням витрат на опалення, буде розрахована автоматично після початку опалювального періоду", - додали в міністерстві.

Також в Мінсоцполітики нагадали, що відповідно до прийнятого урядом рішення перепризначення субсидії на наступний рік тим домогосподарствам, які її одержували в опалювальному періоді 2020-2021 років, здійснюється автоматично (без звернення громадян) з урахуванням даних Мінфіну за результатами верифікації даних на відповідність умовам надання субсидії.

Виключення становить близько 15% одержувачів, яким для отримання субсидії на наступний період необхідно подати новий пакет документів, зокрема це домогосподарства, яким житлова субсидія: