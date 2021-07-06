У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидій за травень-червень
Найближчим часом громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень-червень поточного року у повному обсязі. Середній розмір субсидії за ці місяці становить близько 290 гривень на домогосподарство в місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
Зазначається, що сума встановлена, враховуючи, що вартість отримуваних житлово-комунальних послуг в неопалювальний період зменшується через відсутність послуги опалення.
"Звертаємо увагу, що на опалювальний період субсидія всім цим домогосподарствам, з урахуванням витрат на опалення, буде розрахована автоматично після початку опалювального періоду", - додали в міністерстві.
Також в Мінсоцполітики нагадали, що відповідно до прийнятого урядом рішення перепризначення субсидії на наступний рік тим домогосподарствам, які її одержували в опалювальному періоді 2020-2021 років, здійснюється автоматично (без звернення громадян) з урахуванням даних Мінфіну за результатами верифікації даних на відповідність умовам надання субсидії.
Виключення становить близько 15% одержувачів, яким для отримання субсидії на наступний період необхідно подати новий пакет документів, зокрема це домогосподарства, яким житлова субсидія:
- надавалася у грошовій безготівковій формі;
- була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи);
- була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств. Решта 460 тисяч будуть подавати декларації.
Відзначимо, Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами з 1 травня субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.