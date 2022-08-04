В Минсоцполитики назвали реальный прожиточный минимум в Украине

Реальный прожиточный минимум в Украине значительно больше фактического и составляет около 6500 гривен. Но сейчас правительство ищет деньги, что обеспечить его повышение с 1 декабря до 2589 гривен.

"По нашим оценкам, примерно в 2,6 раза больше за тот, который предусмотрен, то есть около 6,5 тыс. гривен", - сказала она.

В то же время, по ее словам, в этом вопросе нужно рассматривать домохозяйство.

"Если это один человек, то ему нужно где-то тех 6 тысяч, чтобы оплатить аренду, квартплату, коммунальные. Если людей двое-трое, то с каждой последующей эта сумма снижается. Надо понимать, что этот минимум нельзя выводить линейно для каждого человека, надо рассматривать именно домохозяйства. Но однозначно, что тот, который утвержден, - меньше реального", - сказала Жолнович.

По словам министра, правительство сейчас работает над наполнением бюджета, чтобы осуществить плановое повышение прожиточного минимума в декабре, поскольку оно уже забюджетировано.