ua ru
Чт, 04 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Мінсоцполітики назвали реальний прожитковий мінімум в Україні

Новость на русском →
Україна, Четвер 04 серпня 2022 10:40
У Мінсоцполітики назвали реальний прожитковий мінімум в Україні Фото: реальний прожитковий мінімум в Україні становить 6500 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Реальний прожитковий мінімум в Україні значно більший за фактичний і становить близько 6500 гривень. Але зараз уряд шукає гроші, що забезпечити його підвищення з 1 грудня до 2589 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра соціальної політики Оксани Жолнович агентству "Інтерфакс-Україна".

"За нашими оцінками, приблизно у 2,6 раза більше за той, який передбачено, тобто близько 6,5 тис. гривень", - сказала вона.

Водночас, за її словами, в цьому питанні потрібно розглядати домогосподарство.

"Якщо це одна людина, то їй потрібно десь тих 6 тисяч, щоб оплатити оренду, квартплату, комунальні. Якщо людей двоє-троє, то з кожною наступною ця сума знижується. Треба розуміти, що цей мінімум не можна виводити лінійно для кожної людини, треба розглядати саме домогосподарства. Але однозначно, що той, який затверджено, - менший за реальний", - сказала Жолнович.

За словами міністра, уряд зараз працює над наповненням бюджету, щоб здійснити планове підвищення прожиткового мінімуму у грудні, оскільки його вже забюджетовано.

Нагадаємо, у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня - 2393 гривні, з 1 липня - 2508 гривень, з 1 грудня - 2589 гривень.

Раніше повідомлялося, що за інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня 2022 року оцінюється на рівні 7000 гривень та прогнозується у розмірі 8200 гривень на початок 2023 року. Законом про держбюджет, на 1 липня прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлений на рівні 2600 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прожитковий мінімум
NEWS
Півтора десятка танків та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян
Півтора десятка танків та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян
DAILY
Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром
Уляна Безпалько, Владислав Красінський Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром