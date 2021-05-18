В Минсоцполитики назвали расходы на 50 тысяч гривен, которые не повлияют на субсидию

С 1 мая в Украине уточнили перечень единоразовых расходов на сумму более 50 тысяч гривен, из-за которых будут лишать права на субсидию . Однако некоторые расходы не повлияют на субсидию.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко на брифинге, который транслировался на Youtube .

"В частности, пересмотрен порядок учета отдельных расходов граждан, которые единовременно достигают 50 тысяч гривен и более. В частности, это покупка работ, товаров, услуг любых, кроме оплаты коммунальных услуг, оплаты медицинских услуг, оплаты обучения и подобных вещей. Эти расходы не учитываются при назначении жилищной субсидии", - сказал он.

Музыченко напомнил, что с 1 мая при назначении субсидий учитывается информация об взносах в уставные капиталы организаций, покупке корпоративных прав, покупке дорогостоящих вещей, движимого и недвижимого имущества на сумму более 50 тысяч гривен.