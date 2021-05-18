В Минсоцполитики назвали расходы на 50 тысяч гривен, которые не повлияют на субсидию

С 1 мая в Украине уточнили перечень единоразовых расходов на сумму более 50 тысяч гривен, из-за которых будут лишать права на субсидию. Однако некоторые расходы не повлияют на субсидию.
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко на брифинге, который транслировался на Youtube.
"В частности, пересмотрен порядок учета отдельных расходов граждан, которые единовременно достигают 50 тысяч гривен и более. В частности, это покупка работ, товаров, услуг любых, кроме оплаты коммунальных услуг, оплаты медицинских услуг, оплаты обучения и подобных вещей. Эти расходы не учитываются при назначении жилищной субсидии", - сказал он.
Музыченко напомнил, что с 1 мая при назначении субсидий учитывается информация об взносах в уставные капиталы организаций, покупке корпоративных прав, покупке дорогостоящих вещей, движимого и недвижимого имущества на сумму более 50 тысяч гривен.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.
Для оформления на следующий период необходимо подать новое заявление и декларацию. Заявление и декларацию можно подавать до начала отопительного сезона.