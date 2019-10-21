ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Мінсоцполітики назвали кількість переселенців з Криму та Донбасу

Новини » Суспільство    21.10.2019 - 16:16
В Мінсоцполітики назвали кількість переселенців з Криму та Донбасу
Ілюстративне фото (rv.gov.ua)

Наразі взято на облік понад 1,4 млн переселенців

За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, станом на 21 жовтня, на території України взято на облік 1,4 млн переселенців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що мова йде про людей, які покинули тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

"Станом на 21 жовтня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 413 649 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України знизив навантаження на місцеві бюджети для забезпечення житлом внутрішніх переселенців. Зокрема, уряд схвалив проект постанови "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України".

Як повідомляє РБК-Україна, уряд Німеччини виділить додатково майже 85 млн євро для розвитку соціальної інфраструктури на сході України і допомоги переселенцям. Зокрема, ці кошти будуть спрямовані на будівництво приміщень для внутрішніх переселенців.

Мінсоцполітики оприлюднило інструкцію із оформлення субсидії онлайн Інспектори мають право перевіряти умови життя отримувачів субсидій, - Мінсоцполітики
Новини України переселенцыМіністерство соціальної політики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся