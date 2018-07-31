В Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев

В Украине зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев

В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

За неделю количество зарегистрированных переселенцев уменьшилось на 1 074 человека.

"По состоянию на 30 июля 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 516 246 переселенцев с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 23 июля 2018 года было взято на учет 1 517 320 переселенцев из Донбасса и Крыма.

11 июля Кабинет министров Украины на заседании принял меры по усилению социальной защиты и прав внутренних переселенцев. В частности, Кабмин принял постановление, чтобы урегулировать назначения ежемесячных выплат переселенцам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, учета переселенцев и прохождения ими идентификации.