У Мінсоцполітики назвали число офіційно зареєстрованих переселенців

В Україні зареєстровано понад 1,5 млн переселенців

У Міністерстві соціальної політики України назвали число зареєстрованих переселенців з Криму і Донбасу. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

За тиждень кількість зареєстрованих переселенців зменшилася на 1 074 особи.

"Станом на 30 липня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 516 246 переселенців з окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні станом на 23 липня 2018 року було взято на облік 1 517 320 переселенців з Донбасу і Криму.

11 липня Кабінет міністрів України на засіданні прийняв заходи щодо посилення соціального захисту та прав внутрішніх переселенців. Зокрема, Кабмін прийняв постанову, щоб врегулювати призначення щомісячних виплат переселенцям для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, обліку переселенців та проходження ними ідентифікації.