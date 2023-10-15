Мінсоцполітики нагадало, хто може отримати допомогу при усиновленні дитини

Деякі громадяни України мають право на допомогу при всиновленні дітей. Мова йде про осіб, які постійно проживають у країні й вже усиновили дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Для того, щоб отримати вищезазначену допомогу необхідно подати заяву. Це можна зробити у два способи: онлайн та офлайн.
Для її оформлення онлайн необхідно:
Результат розгляду заяви надійде в електронний кабінет користувача на порталі Дія або на вказану при реєстрації електронну пошту.
Подати заяву можна й особисто. Для цього необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб. При собі потрібно мати такі документи:
Офлайн
Подати заяву можна й особисто. Для цього необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб. При собі потрібно мати такі документи:
Рішення щодо призначення допомоги надійде на вашу електронну пошту.
"Зверніть увагу! Подати заяву можна не пізніше ніж через 12 місяців після законного ухвалення рішення про усиновлення дитини", - наголосили в міністерстві.
Сума допомоги становить 41 280 гривень. З них одноразова виплата - 10 320 гривень, щомісячна виплата протягом 36 місяців - 860 гривень.
Нагадаємо, ще на початку цього року на порталі "Дія" додали п'ять нових послуг, які спрощують і пришвидшують процес усиновлення дитини.
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