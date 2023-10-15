Минсоцполитики напомнило, кто может получить помощь при усыновлении ребенка

Для того чтобы получить вышеуказанную помощь необходимо подать заявление. Это можно сделать двумя способами: онлайн и офлайн.

Для ее оформления онлайн необходимо:

зарегистрироваться или авторизоваться на портале Дія;

выбрать в меню услуг "Помощь при усыновлении ребенка";

заполнить необходимые сведения;

проверить сложившееся заявление и подписать его электронной подписью или Дія.Підпис.

Результат рассмотрения заявления поступит в электронный пользовательский кабинет на портале Действие или на указанную при регистрации электронную почту.

Подать заявление можно и лично. Для этого необходимо обратиться в местный орган социальной защиты населения или других уполномоченных лиц. При себе нужно иметь следующие документы:

Офлайн

Подать заявление можно и лично. Для этого необходимо обратиться в местный орган социальной защиты населения или других уполномоченных лиц. При себе нужно иметь следующие документы:

заявление усыновителя;

копию свидетельства о рождении ребенка, выданного органом ЗАГС после внесения соответствующих изменений в актовую запись на основании решения суда об усыновлении;

копию решения суда об усыновлении.

Решение о назначении помощи поступит на вашу электронную почту.

"Обратите внимание! Подать заявление можно не позднее 12 месяцев после законного принятия решения об усыновлении ребенка", - подчеркнули в министерстве.

Сумма пособия составляет 41 280 гривен. Из них единовременная выплата - 10 320 гривен, ежемесячная выплата в течение 36 месяцев - 860 гривен.

Напомним, еще в начале этого года на портале "Действие" добавили пять новых услуг, которые упрощают и ускоряют процесс усыновления ребенка.

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