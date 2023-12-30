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У Мінсоцполітики нагадали, як українцям безкоштовно отримати протез

Фото: у Мінсоцполітики нагадали, як українцям безкоштовно отримати протез (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Частина українців має право безкоштовно отримати протез. Для цього потрібно подати документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України у Facebook.

У відомстві нагадали, що протезування в Україні є безкоштовним. Для цього не треба збирати кошти та їхати за кордоно. Держава забезпечує протезом кожного, хто його потребує.

У Мінсоцполітики зазначили, що для протезування:

  • не потрібно чекати на встановлення інвалідності;
  • документи можна подати онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю (за посиланням) або безпосередньо в Центрі надання адміністративних послуг або в органі соціального захисту населення;

При цьому держава безкоштовно покриває обслуговування, а також ремонт протезу.

Хто має право на безкоштовне протезування:

  • особи з інвалідністю;
  • діти із інвалідністю;
  • учасники бойових дій;
  • постраждалі мирні громадяни, які у період дії воєнного стану в Україні чи окремих її місцевостях проживали безпосередньо в районах проведення воєнних дій за умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень;
  • люди похилого віку;
  • жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз;
  • діти з порушеннями опорно-рухового апарату;
  • особи, на яких поширюється дія закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції та деяких інших осіб та їх соціальний захист".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна у матеріалі писало про те, як мають повертати військових у громадянське життя і чому в Україні складно знайти добрих реабілітологів.

 

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