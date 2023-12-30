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В Минсоцполитики напомнили, как украинцам бесплатно получить протез

Фото: в Минсоцполитики напомнили, как украинцам бесплатно получить протез (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Часть украинцев имеет право бесплатно получить протез. Для этого необходимо подать документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины в Facebook.

В ведомстве напомнили, что протезирование в Украине бесплатное. Для этого не надо собирать средства и ехать за границу. Государство обеспечивает протезом каждого, кто в нем нуждается. 

В Минсоцполитики отметили, что для протезирования:

  • не нужно ждать установления инвалидности;
  • документы можно подать онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью (по ссылке) или непосредственно в Центре предоставления административных услуг или в органе социальной защиты населения;

При этом государство бесплатно покрывает и обслуживание, а также ремонт протеза. 

Кто имеет право на бесплатное протезирование:

  • лица с инвалидностью;
  • дети с инвалидностью;
  • участники боевых действий;
  • пострадавшие мирные граждане, которые в период действия военного положения в Украине или отдельных ее местностях проживали непосредственно в районах проведения военных действий при условии, если такими лицами не совершено уголовных правонарушений;
  • пожилые люди;
  • женщины, девушки после мастэктомии, секторальной резекции молочной железы, квадрантэктомии и с нарушениями развития молочных желез;
  • дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
  • лица, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите".

Напомним, ранее РБК-Украина в материале писало о том, как должны возвращать военных в гражданскую жизнь и почему в Украине сложно найти хороших реабилитологов.

 

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