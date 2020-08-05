Мінсоцполітики не виключає повернення "пакунків малюка" замість виплат

Фото: Євген Котик (facebook.com)

У відомстві хочуть визначити, натуральна чи грошова форма допомоги буде кращою

Міністерство соціальної політики не виключає повернення "пакунків малюка" у натуральному вигляді замість виплат. До переходу на монетизовану форму програми довелося вдатися через проблеми у тендерних закупівлях.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" повідомив перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик.

Зокрема, міністерство залишило за собою право переглянути дане рішення "у разі певних обставин".

Котик пояснив, що у держбюджеті на цей рік передбачили відповідну програму та витрати на неї. Держустанові "Професійні закупівлі" доручили провести тендерну закупівлю, але за рішенням Антимонопольного комітету цей тендер скасували.

"Зараз у нас сталася така ситуація, коли у 8 регіонах такі "пакунки" вже закінчилися. Ще в 4 регіонах залишки дуже малі. Тому треба було швидко приймати будь-яке рішення", - пояснив заступник міністра.

Він зазначив, що новий тендер займе ще близько трьох місяців. Тому протягом 2020 та 2021 років Мінсоцполітики проводитиме пілотний проект по виплаті компенсації "пакунку малюка".

Урядовець підкреслив, що багато з батьків все ж хотіли би бачити монетизовану форму.

"Ми розглядаємо питання можливості вибору (пакунок малюка у натуральному вигляді або кошти, - ред.)... Але одна з основних умов цього пілотного проекту - це дізнатися, яка буде форма краща для людей - натуральна або грошова", - додав Котик.

Нагадаємо, ЮНІСЕФ закликає Кабінет міністрів України зберегти програму підтримки сімей з дітьми - "пакет малюка".

Як писало РБК-Україна, 29 липня Кабінет міністрів ввів виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість "пакета малюка".

Так, в Україні з вересня 2018 року кожна сім'я при народженні дитини почала отримувати "пакет малюка".