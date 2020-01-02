В Минсоцполитики дали разъяснение по субсидиям разделенной семье

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Субсидия может быть назначена независимо от места регистрации

Министерство социальной политики Украины дало разъяснение относительно назначения жилищной субсидии домохозяйствам, в которых муж и жена зарегистрированы по разным адресам. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отметили в пресс-службе, согласно Положению Кабмина № 848, жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства.

В то же время в состав домохозяйства входят лица, зарегистрированные в жилом помещении (доме), на которых рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами и доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии.

"При назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда адрес их зарегистрированного (фактического) места жительства отличается от адреса домохозяйства. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются", - говорится в сообщении.

Таким образом, субсидия назначается и при назначении жилищной субсидии учитываются доходы супругов независимо от их места регистрации, кроме лиц, которые проживают в селе или поселке которым исполнилось 60 лет, рассказали в Минсоцполитики.

Напомним, в государственном бюджете на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 октября в Украине меняется механизм выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.