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Количество получателей субсидий увеличилось на полмиллиона

Новости » Экономика     20.12.2019 - 16:34
Количество получателей субсидий увеличилось на полмиллиона
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Число субсидиантов достигло 3 млн человек

Субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2019 года получали 2986,2 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Ранее Госстат сообщал о том, что в январе 2019 года субсидии получали 3649,0 тыс. домохозяйств, в феврале - 3735,1 тыс., в марте - 3897,6 тыс.., в апреле 4033,8 тыс., в мае - 1511,7 тыс., в июне - 2061,1 тыс., июле - 2221,7 тыс., в августе 2274,0 тыс., в сентябре - 2335,8 тыс., в октябре - 2424,7 тыс. домохозяйств.

Количество получателей субсидий увеличилось на полмиллиона

По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2019 года вырос по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 9,7% и составил 479,7 грн.

В январе-ноябре 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 4129,7 тыс. домохозяйств, что на 40,8% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года. За это время назначены субсидии 5162,5 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 годом количество таких домохозяйств увеличилось на 12,2%.

Напомним, в государственном бюджете на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 октября в Украине меняется механизм выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно изменениям, теперь получатель субсидии сможет самостоятельно выбирать, куда будут перечисляться средства: один из уполномоченных банков или выплатные объекты "Укрпочты" (кассы в отделениях или доставка почтальоном на дом). Ранее Сбербанк был единственным учреждением, куда перечислялись субсидии. Теперь получатель пособия может выбрать другой банк (для смены банка нужно подать соответствующее заявление в орган социальной защиты). Кроме того, местная власть получила больше возможностей для регулирования выплат субсидий.

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