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Мінсоцполітики анонсувало запуск єдиної державну онлайн-платформу щодо усиновлення

Фото: министр социальной политики Украины Оксана Жолнович (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні планують запустити єдину державну онлайн-платформу про усиновлення та сімейне виховання дітей. Нині вже є можливість долучитися до бета-тестування, а повноцінна версія запрацює на початку 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

У відомстві зазначають, що презентований тизер платформи "Україна для кожної дитини" має на меті "зібрати зворотний зв'язок від потенційних користувачів". Це потрібно для того, щоб українське суспільство стало більш обізнаним у питаннях сімейного виховання дітей, а шлях майбутніх усиновлювачів "максимально зрозумілим та легким". 

За словами глави Мінсоцполітики Оксани Жолнович, платформа має підтримувати людей, які планують взяти дитину у родину.

Як долучитися до тестування

В міністерстві пояснили, що до створення єдиної платформи може долучитися кожен небайдужий громадянин. Для цього потрібно:

  • перейти за посиланням:https://dity.gov.ua;
  • натиснути на розділ "Опитування" або проскролити екран вниз та знайти розділ "Допоможіть нам зробити платформу кориснішою";
  • пройти невелике опитування про те, яку інформацію ви хотіли би бачити на єдиній платформі.

Також зазначається, що ті, хто долучаться до бета-тестування єдиної платформи, можуть першими отримати доступ до всіх її функцій після повноцінного запуску.

"Платформа буде місцем надання консультаційної підтримки, стане своєрідною покроковою дорожною картою для тих, хто стає на шлях усиновлення та альтернативного батьківства", - сказала очільниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова.

Які можливості дасть платформа

В Мінсоцполітики розповіли, що "Україна для кожної дитини" стане  онлайн-платформою, де в єдиному місці можна знайти усю необхідну інформацію та ресурси, що стосуються усиновлення і влаштування дитини в сімейні форми виховання:

  • отримати покроковий алгоритм дій, щоб прийняти дитину у свою сім’ю;
  • дізнатися про сімейні форми виховання;
  • знайти потрібного експерта;
  • отримати підтримку в процесі адаптації дитини і родини;
  • пройти освітні онлайн-курси для майбутніх усиновлювачів.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики розповіли, що одинокі батьки в Україні можуть отримати фінансову допомогу від держави. Її можна оформити онлайн.

Також перед цим РБК-України пояснювало, як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію".

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