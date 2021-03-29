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В Минсоце хотят монетизировать льготы на проезд для украинцев

Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Министерство социальной политики планирует монетизировать льготы на проезд для украинцев. Соответствующий механизм предлагается ввести местным властям.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, министерство разработало законопроект, который предусматривает, что местные власти своими решениями определяют формы предоставления льгот на проезд, в том числе, в монетизированном виде.

"Необходимо побудить местные власти внедрять средства учета фактически предоставленных льгот", - говорит Лазебная.

При этом министр отметила, что данный процесс пока идет трудно.

"Но мы предложим механизмы, как монетизировать льготы на проезд, хотим дать общинам алгоритм, как это сделать. Есть 2,4 миллиона человек, которые имеют льготный проезд согласно законодательству. Мы за то, чтобы эти льготы оставались", - заявила она.

В Минсоцполитики считают необходимым договариваться по этому вопросу с главами общин.

"Мы работаем с Ассоциацией городов Украины, они поддерживают такую повестку дня, но все равно вопрос пока идет трудно", - добавила Лазебная.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин подготовил новый порядок монетизации льготного проезда. Льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах хотят предоставлять в наличной форме в случае принятия такого решения местными органами власти.

Отметим, в среднем за 2020 год проезд в городском транспорте подорожал почти на 8% - с 5,1 до 5,5 гривен.

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Новости Украины льготыМинистерство социальной политикимонетизация
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