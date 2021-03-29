У Мінсоці хочуть монетизувати пільги на проїзд для українців

Міністерство соціальної політики планує монетизувати пільги на проїзд для українців. Відповідний механізм пропонується запровадити місцевій владі.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна.
За її словами, міністерство розробило законопроект, який передбачає, що місцева влада своїми рішеннями визначають форми надання пільг на проїзд, у тому числі в монетизованому вигляді.
"Необхідно спонукати місцеві влади впроваджувати засоби обліку фактично наданих пільг", - каже Лазебна.
При цьому міністр зазначила, що цей процес поки що йде важко.
"Але ми запропонуємо механізми, як монетизувати пільги на проїзд, хочемо дати громадам алгоритм, як це зробити. Є 2,4 мільйона осіб, які мають пільговий проїзд згідно із законодавством. Ми за те, щоб ці пільги залишалися", - заявила вона.
В Мінсоцполітики вважають необхідним домовлятися з цього питання з головами громад.
"Ми працюємо з Асоціацією міст України, вони підтримують таку порядку денного, але все одно питання поки йде важко", - додала Лазебна.
Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін підготував новий порядок монетизації пільгового проїзду. Пільги по оплаті проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах хочуть надавати в готівковій формі в разі прийняття такого рішення місцевими органами влади.
Відзначимо, в середньому за 2020 рік проїзд у міському транспорті подорожчав майже на 8% - з 5,1 до 5,5 гривень.