У Мінсоці хочуть монетизувати пільги на проїзд для українців

За її словами, міністерство розробило законопроект, який передбачає, що місцева влада своїми рішеннями визначають форми надання пільг на проїзд, у тому числі в монетизованому вигляді.

"Необхідно спонукати місцеві влади впроваджувати засоби обліку фактично наданих пільг", - каже Лазебна.

При цьому міністр зазначила, що цей процес поки що йде важко.

"Але ми запропонуємо механізми, як монетизувати пільги на проїзд, хочемо дати громадам алгоритм, як це зробити. Є 2,4 мільйона осіб, які мають пільговий проїзд згідно із законодавством. Ми за те, щоб ці пільги залишалися", - заявила вона.

В Мінсоцполітики вважають необхідним домовлятися з цього питання з головами громад.

"Ми працюємо з Асоціацією міст України, вони підтримують таку порядку денного, але все одно питання поки йде важко", - додала Лазебна.