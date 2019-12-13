Минский круг: зачем Верховная рада продлила особый статус Донбасса

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Верховная рада конституционным большинством голосов продлила особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до конца следующего года.

Этот документ в 2014 году внес в парламент пятый президент Петр Порошенко. По его же инициативе Рада прошлого созыва дважды продлевала действие этого закона. Почему "Слуге народа" пришлось пойти тем же путем – в материале РБК-Украина.

Верховная рада в четверг, 12 декабря, продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО еще на год – до 31 декабря 2020 года. Авторы инициативы – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко. По их словам, продление особого статуса необходимо для мирного процесса и сохранения переговорной позиции Украины по вопросу Донбасса.

По сути, депутаты предложили изменить только первую статью действующего закона, в котором обозначен срок его действия. В команде Зеленского рассматривали возможность продления особого порядка и на два года. "Но сошлись на том, что нужен все же один год, чтобы был меньший дедлайн для работы над новым законом", – сказала РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Законопроект о продлении особого статуса Донбасса за основу и в целом поддержали 320 народных депутатов. В частности, голоса "за" дало большинство членов фракций "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За життя" и "Европейская солидарность". Также документ поддержали 14 депутатов из группы "Довира" и 13 внефракционных.

При этом фракции "Голос" и "Батькивщина" отказались продлевать закон об особом порядке, раскритиковав его нормы.

"Этот закон предусматривает, что на этих территориях будет действовать отдельный порядок, отдельные органы власти, отдельные органы прокуратуры, судов и милиции, невозможность уголовного преследования лиц, совершивших там насильственные преступления. Этим законом фактически замораживается состояние, которое есть сегодня, если не будет хуже", – отметил замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Похожие замечания высказали и в "Голосе". Нормы закона об особом статусе подрывают украинский национальный суверенитет, полагает лидер этой политсилы Святослав Вакарчук. "Фактически – это федерализация страны, как первый шаг к ее уничтожению Путиным. И в сказки о том, что он "технический", нельзя верить", – считает Вакарчук.

Порядок только на бумаге

Сам документ об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной радой седьмого созыва по инициативе пятого президента Петра Порошенко еще в сентябре 2014 года.

Это было одним из шагов реализации Минских соглашений. В октябре того же года закон вступил в силу, вернее – только его первая статья, в которой изначально был предусмотрен "особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса" сроком на три года, то есть до 2017 года.

Остальные положения этого закона – с 2 по 9 статью – содержат очень противоречивые пункты, которые были согласованы в Минске. Например, амнистия и недопущение уголовного преследования участников событий на востоке страны, право языкового самоопределения жителей Донбасса, развитие трансграничного сотрудничества отдельных районов с Россией, а также создание отрядов народной милиции. Кроме того, в статье 10 обозначено, что Рада должна была назначить местные выборы в ОРДЛО на декабрь 2014 года.

Но весной 2015 года депутаты изменили документ, указав, что 2-9 статьи вступят в силу только после избрания в ОРДЛО новых органов местного самоуправления по украинским законам. А сами выборы, которые предусмотрены в статье 10, смогут пройти только после выполнения ряда условий, в частности "после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников".

Проще говоря, этот закон выписали так, что особый порядок местного самоуправления для ОРДЛО вступит в силу, во-первых, только после вывода оттуда незаконных войск и техники. И во-вторых – после проведения Украиной демократических местных выборов на Донбассе. А потому как первого не случилось, то сам особый порядок для этих территорий так и не начал действовать.

И в 2017, и в 2018 году парламент, следуя рекомендациям западных партнеров, уже продлевал действие этого закона, а именно – первую его статью, на год.

В 2017 году голосование сопровождалось стычками под стенами парламента, перепалками и даже зажиганием дымовой шашки в сессионном зале. Тогда как в 2018 году рассмотрение этого вопроса прошло в достаточно спокойной обстановке, и в результате депутатам удалось продлить срок действия закона до 31 декабря этого года.

Связаны Минском

В отличие от предыдущих лет, когда Рада проводила голосование по особому статусу в октябре, в этот раз команда президента не спешила ни продлевать, ни переписывать закон, дожидаясь результатов нормандского саммита. По итогам встречи в Париже на этой неделе Зеленский заявил, что оптимально продлить срок действия закона еще на год, а потом ввести в законодательство "формулу Штайнмайера".

"Это очень сложное техническое решение. Нам легче сейчас продолжить этот закон и затем внести "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации, чем сейчас подождать, когда этот закон не будет существовать", – сказал глава государства.

Уже во вторник, 10 декабря, руководители "Слуги народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко внесли законопроект о пролонгации особого порядка в ОРДЛО. После этого парламентский комитет по вопросам государственной власти рекомендовал Раде принять его за основу и в целом. Несмотря на то, что у депутатов впереди была еще целая пленарная неделя, в "Слуге народа" решили не откладывать с принятием этого документа.

После голосования на его подписание спикером, президентом и публикацию может уйти еще несколько дней, пояснил первый зампредседателя фракции "Слуга народу" Александр Корниенко.

"Можно все делать в один день, как в прошлом году это делалось. Но лучше процедурно подписание и публикацию провести с запасом времени. Если мы перенесем на следующую неделю, то мы бы уже выходили в последнюю неделю декабря. Были бы риски с подписанием, с вступлением в силу", – заявил Корниенко.

Кроме того, собеседники в "Слуге народа" объясняют, что спешка не в последнюю очередь связана с обменом пленными, который лидеры "нормандской четверки" договорились провести до 31 декабря этого года.

Что касается нового законопроекта, то работа над ним пока еще не начиналась и, скорее всего, займет немало времени, говорит Евгения Кравчук. Любые изменения законодательства в этой части возможны только после обсуждения и согласования трехсторонней группой в Минске, пояснила депутат.

"Для нас важно, во-первых, чтобы у нас был предусмотрен контроль над границей до выборов. А это как раз тот камень преткновения, который сейчас прописан в Минских соглашениях. Написание нового закона – это должна быть общая работа и трехсторонней группы в Минске, внешнеполитических советников, министра иностранных дел. Но я не думаю, что до следующей встречи в нормандском формате на уровне лидеров что-то будет", – сказала РБК-Украина Евгения Кравчук.