ТКГ продолжит обсуждать имплементацию "формулы Штайнмайера" 1 октября

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске стороны не пришли к соглашению относительно "формулы Штайнмайера", которая является одним из вариантов решения ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как заявил спецпредставитель от ОБСЕ Мартин Сайдик, ТКГ работает по принципу консенсуса, и он не может комментировать позиции сторон. Он не сказал о каких-либо соглашениях сторон.

"Стороны продолжат дискуссии по вопросам имплементации "формулы Штайнмайера", разведении сил и средств поражения от линии соприкосновения и обмена пленными 1 октября", - сказал он.

Таким образом, 18 сентября никаких решений на переговорах по Донбасса не было.

Отметим, согласно формуле, Донбасс должен получить "особый статус" (временно вступает в силу закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО) в день проведения выборов на оккупированных территориях, еще до вывода или разоружения незаконных вооруженных формирований (российских гибридных сил). после того как ОБСЕ свидетельствует законность таких выборов, закон вступает в силу на постоянной основе.

Напомним, ранее представители Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по "формуле Штайнмайера" о местных выборах, но назвал пункты для ее реализации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы заблокировала разведение сил в районе Золотого и Петровского.