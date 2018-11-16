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Минские соглашения являются ключевым инструментом для сохранения санкций против РФ, - Волкер

Новости » Политика    16.11.2018 - 18:45
Минские соглашения являются ключевым инструментом для сохранения санкций против РФ, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина/Виталий Носач)

США остаются приверженными успеха Украины как суверенного независимого государства, сказал Волкер

Минские соглашения являются ключевым инструментом для сохранения санкций мировых стран, в частности Соединенных Штатов, против России ради восстановления территориальной целостности Украины. Об этом сказал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в ходе заседания комиссии стратегического партнерства США-Украина, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Волкера.

В частности спецпредставитель присоединился к заявлению помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весса Митчелла, что "Соединенные Штаты остаются приверженными успеху Украины как суверенного европейского государства, свободного независимого в мире".

"Я вновь подтвердил нашу приверженность обеспечению полного восстановления территориальной целостности Украины и безопасности и благополучия всех украинцев. Я также подчеркнул полезность минских соглашений, которые во время подписания в трудное время подтверждают обязательства России  территориальной целостности Украины и являются ключевым инструментом для сохранения санкций", - написал Волкер.

Напомним, недавно спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, комментируя "выборы" на оккупированном Донбассе, заявил, что вместо выполнения минских соглашений, Россия поддерживает коррумпированных "лидеров" Донбасса. Также Волкер перечислил главные нарушения минских соглашений со стороны РФ. В целом среди грубых нарушений он назвал четыре пункта.

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