Зеленский о минских договоренностях: у нас другой план

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам президента, много людей, которые живут на оккупированных территориях Донбасса не хотят войны

В Трехсторонней контактной группе в Минске должны сидеть и представители Донбасса из числа населения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, много людей, которые живут на оккупированных территориях Донбасса не хотят войны.

"Мы понимаем, что нельзя сказать, что там все сепаратисты. Много людей, пересекающих КПВВ не хотят войны, они говорят - "мы украинцы". Со всеми людьми мы должны разговаривать. Мало того, я думаю, что в Трехсторонней группе у нас должны быть представители Донбасса, которые приехали в Киев и другие города. Пусть жители, которые переехали, пусть сядут в Минск и скажут, что произошло", - заявил Зеленский.

Напомним, 9 декабря в Париже запланирован саммит президентов Украины, России, Франции и Германии. Встреча в нормандском формате на уровне глав государств состоится впервые после трехлетнего перерыва.

Основной целью встречи должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в т.ч. закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно "формуле Штайнмайера", обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.