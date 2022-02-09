Минские соглашения. В чем суть трехсторонних договоренностей по Донбассу

Минские соглашения – сборное название для двух документов. Первый, под названием "Минский протокол", был подписан более 7 лет назад, в сентябре 2014 года. В феврале 2015-го лидеры "нормандской четверки" утвердили вторые Минские соглашения, или "Комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе".
Однако споры сторон по наиболее противоречивым пунктам договоренностей продолжаются до сих пор. Выполнение "Минска" является одной из главных тем международных переговоров на фоне нынешней угрозы российского вторжения в Украину.
Главное о Минских соглашениях и история договоренностей - в материале РБК- Украина.
Это комплекс документов, которые были разработаны с целью прекращения военного конфликта на востоке Украины в 2014 году.
Обсуждение мер по урегулированию кризиса и подписание договоренностей проходило в Минске, из-за чего соглашения получили свое название. К ним относят два документа.
Предусматривало двустороннее прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей, отвод тяжелого вооружения и создание зоны безопасности в этих районах, развертывание наблюдательной миссии ОБСЕ, вывод незаконных вооруженных формирований из Украины, освобождение пленных.
Также во время первой встречи в Минске договорились о необходимости децентрализации власти в Украине и проведении внеочередных местных выборов путем принятия Верховной радой закона об особом статусе Донбасса.
Соглашение подписали участники Трехсторонней контактной группы (второй президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов, представитель ОБСЕ Хайди Тальявини) и руководители так называемых "ЛДНР" (Александр Захарченко и Игорь Плотницкий).
Было утверждено на саммите лидеров "нормандской четверки" в результате 17-часовых переговоров. Стороны приняли Декларацию с комплексом мер по 13 пунктам:
Комплекс мер по реализации Минских соглашений согласовали лидеры нормандского формата: президент Украины Петр Порошенко, глава РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд.
После чего документ подписали представители ТКГ (Леонид Кучма, Михаил Зурабов, Хайди Тальявини) и представители так называемых "ЛДНР" (Александр Захарченко и Игорь Плотницкий).
С 2014 года выполнение "Минска" неоднократно продлевалось из-за обострений вооруженного конфликта и разногласий сторон по многим пунктам. Имплементацию соглашений обсуждали на уровне Трехсторонней контактной группы и на встречах в нормандском формате.
Участникам удалось достичь договоренностей об установлении 30-км зоны безопасности, мониторинге ОБСЕ, отводе вооружений из ряда населенных пунктов, был начат процесс обмена пленными.
Также Верховной радой был определен перечень районов Донбасса, где должен устанавливаться особый статус, и принят закон "Об особом порядке самоуправления в ОРДЛО". Но он де-факто так и не вступил в силу из-за многочисленных разногласий сторон.
В 2019 году минский процесс активизировался и стороны утвердили "формулу Штайнмайера".
Ее суть заключается в том, что Донбасс должен временно получить "особый статус" на момент проведения там местных выборов, а на постоянной основе – после признания ОБСЕ результатов этих выборов. На саммите "нормандской четверки" в Париже стороны поддержали внесение "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.
Однако у участников переговоров остались расхождения – в частности Украина продолжала настаивать на том, что выборы следует проводить только после вывода вооруженных формирований и восстановления государственного контроля над границей. Согласно позиции России, начать возвращение контроля над границей необходимо на следующий день после выборов.
Осенью 2021 года Россия стянула к украинским границам многотысячный военный контингент. Ситуация вокруг Украины стала главной угрозой безопасности в Европе и темой международных переговоров.
Западные лидеры выступили за активизацию "нормандского формата" для урегулирования кризиса. Украина и Россия также заявили о готовности к реализации Минских соглашений.
При этом глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская сторона никогда не согласится с российской трактовкой "Минска", которая подразумевает реинтеграцию в Украину территорий ОРДЛО как отдельных образований с правом вето на принятие любых решений на национальном уровне.
Также министр иностранных дел сообщил, что Украина не пойдет на прямой диалог с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", как того хочет РФ, поскольку это не предусмотрено Минскими соглашениями. Кулеба отметил, что выдвигая это требование, Россия стремится избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника на Донбассе.
В свою очередь, глава РФ Владимир Путин в разговоре с премьером Британии Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном обвинил Украину в "саботаже" выполнения Минских договоренностей. Также российский президент заявил, что альтернативы соглашениям нет, и Украина должна их выполнять.
Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ внесли проект обращения к президенту Путину с просьбой признать так называемые "ЛДНР". Но в Кремле раскритиковали эту инициативу, поскольку она может "спровоцировать усиление напряженности".