Минские соглашения. В чем суть трехсторонних договоренностей по Донбассу

Что такое Минские соглашения

Это комплекс документов, которые были разработаны с целью прекращения военного конфликта на востоке Украины в 2014 году.

Обсуждение мер по урегулированию кризиса и подписание договоренностей проходило в Минске, из-за чего соглашения получили свое название. К ним относят два документа.

Первое Минское соглашение от 5 сентября 2014

Предусматривало двустороннее прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей, отвод тяжелого вооружения и создание зоны безопасности в этих районах, развертывание наблюдательной миссии ОБСЕ, вывод незаконных вооруженных формирований из Украины, освобождение пленных.

Также во время первой встречи в Минске договорились о необходимости децентрализации власти в Украине и проведении внеочередных местных выборов путем принятия Верховной радой закона об особом статусе Донбасса.

Соглашение подписали участники Трехсторонней контактной группы (второй президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов, представитель ОБСЕ Хайди Тальявини) и руководители так называемых "ЛДНР" (Александр Захарченко и Игорь Плотницкий).

Второе Минское соглашение от 12 февраля 2015

Было утверждено на саммите лидеров "нормандской четверки" в результате 17-часовых переговоров. Стороны приняли Декларацию с комплексом мер по 13 пунктам:

всеобъемлющее прекращение огня;

взаимный отвод тяжелых вооружений на расстояние от 50 км до 140 км от линии разграничения, в зависимости от типа техники;

мониторинг ОБСЕ режима прекращения огня;

принятие Верховной радой постановления об определении территории Донбасса, на которую распространяется особый статус;

принятие закона, запрещающего преследование участников конфликта;

обмен заложников по принципу "всех на всех";

беспрепятственное осуществление гуманитарной помощи по международному механизму;

осуществление пенсионных и прочих социальных выплат населению Донбасса, возобновление налогообложения, согласно законодательству Украины;

восстановление полного контроля Украины над государственной границей в зоне конфликта со следующего дня после местных выборов;

вывод из Украины иностранных военных формирований и техники, разоружение незаконных групп;

реформа Конституции Украины, предполагающая децентрализацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Принятие закона об особом статусе Донбасса;

проведение местных выборов на Донбассе при мониторинге ОБСЕ;

активизация работы ТКГ.

Комплекс мер по реализации Минских соглашений согласовали лидеры нормандского формата: президент Украины Петр Порошенко, глава РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд.

После чего документ подписали представители ТКГ (Леонид Кучма, Михаил Зурабов, Хайди Тальявини) и представители так называемых "ЛДНР" (Александр Захарченко и Игорь Плотницкий).

Реализация Минских соглашений

С 2014 года выполнение "Минска" неоднократно продлевалось из-за обострений вооруженного конфликта и разногласий сторон по многим пунктам. Имплементацию соглашений обсуждали на уровне Трехсторонней контактной группы и на встречах в нормандском формате.

Участникам удалось достичь договоренностей об установлении 30-км зоны безопасности, мониторинге ОБСЕ, отводе вооружений из ряда населенных пунктов, был начат процесс обмена пленными.

Также Верховной радой был определен перечень районов Донбасса, где должен устанавливаться особый статус, и принят закон "Об особом порядке самоуправления в ОРДЛО". Но он де-факто так и не вступил в силу из-за многочисленных разногласий сторон.

В 2019 году минский процесс активизировался и стороны утвердили "формулу Штайнмайера".

Ее суть заключается в том, что Донбасс должен временно получить "особый статус" на момент проведения там местных выборов, а на постоянной основе – после признания ОБСЕ результатов этих выборов. На саммите "нормандской четверки" в Париже стороны поддержали внесение "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Однако у участников переговоров остались расхождения – в частности Украина продолжала настаивать на том, что выборы следует проводить только после вывода вооруженных формирований и восстановления государственного контроля над границей. Согласно позиции России, начать возвращение контроля над границей необходимо на следующий день после выборов.

Что происходит сейчас

Осенью 2021 года Россия стянула к украинским границам многотысячный военный контингент. Ситуация вокруг Украины стала главной угрозой безопасности в Европе и темой международных переговоров.

Западные лидеры выступили за активизацию "нормандского формата" для урегулирования кризиса. Украина и Россия также заявили о готовности к реализации Минских соглашений.

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская сторона никогда не согласится с российской трактовкой "Минска", которая подразумевает реинтеграцию в Украину территорий ОРДЛО как отдельных образований с правом вето на принятие любых решений на национальном уровне.

Также министр иностранных дел сообщил, что Украина не пойдет на прямой диалог с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", как того хочет РФ, поскольку это не предусмотрено Минскими соглашениями. Кулеба отметил, что выдвигая это требование, Россия стремится избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника на Донбассе.

В свою очередь, глава РФ Владимир Путин в разговоре с премьером Британии Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном обвинил Украину в "саботаже" выполнения Минских договоренностей. Также российский президент заявил, что альтернативы соглашениям нет, и Украина должна их выполнять.