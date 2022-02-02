Кулеба о будущем ОРДЛО: Украина никогда не примет российскую версию минских соглашений
Украина никогда не согласится с российской трактовкой минских соглашений. По мнению Москвы, отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны быть интегрированы в состав страны на особых условиях.
Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.
"Российская версия будущего ОРДЛО - эти территории будут реинтегрированы в Украину как отдельные образования, с правом вето на принятие любых решений на национальном уровне, касающихся стратегического развития Украины. Этого не случится никогда", - сказал Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что есть минские соглашения. Они подразумевают, что этим территориям будет предоставлен особый статус как часть реформы децентрализации, которая реализуется в Украине.
"Мы готовы двигаться в направлении выполнения минских соглашений, но мы никогда не согласимся с российским имплементацией минских соглашений", - добавил министр.
По его словам, при обсуждении минских соглашений нужно ставить вопрос таким образом: когда Россия начнет выполнять эти договоренности?
"Почему мы всегда слышим месседжи о том, что это Украина должна что-то выполнить? Это не мы являемся агрессором, не мы блокируем работу ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.). Не мы блокируем проведение саммита нормандской четверки. Давайте говорить о том, что должна выполнить Россия", - резюмировал Кулеба.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости пересмотреть минские соглашения, поскольку их выполнение грозит разрушением Украины.
Отметим, в конце января глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина будет выполнять минские договоренности исключительно в интересах станы и готова обсуждать каждый их пункт.