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Мінські угоди потребують додаткової інтерпретації, - посол Франції

Новини » Суспільство     16.12.2019 - 18:45
Мінські угоди потребують додаткової інтерпретації, - посол Франції
Фото: Етьєн де Понсен (bg.ambafrance.org)

Французький посол вважає, що мінські угоди не точно визначають етапність реалізації домовленостей

Мінські угоди по врегулюванню ситуації на сході України потребують доповнення щодо етапності реалізації домовленостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Франції в Україні Етьєна де Понсена "Інтерфакс-Україна".

За словами французького посла, мінські домовленості є найкращим документом на даний момент, який дозволить домогтися припинення конфлікту на Донбасі.

"У той же час за певним аспектам мінські домовленості вимагають прояснення, додаткової інтерпретації. Не все в них прописано точно з точки зору етапності і залишається простір для того, щоб досягти більшої точності в деяких деталях практичної реалізації цих домовленостей", - заявив де Понсена.

Як зазначив посол Франції, пропозиції щодо адаптації та додаткових інтерпретаціях можуть виходити як від України, так і від будь-якої із сторін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Кремлі вважають, що зміни мінських угод можливо лише у випадку спільної роботи Києва з так званими Донецької та Луганської "народними республіками".

Також повідомлялося, що тристороння контактна група в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі підготує зміни в мінських домовленості до наступної нормандської зустрічі, запланованої на березень 2020 року.

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