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Ермак объяснил, почему Украина не может выйти из Минских договоренностей

Новости » Политика     14.03.2020 - 05:43
Ермак объяснил, почему Украина не может выйти из Минских договоренностей
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Выход из сделок может повлечь отмену международных санкций против РФ

Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему Украина не может в одностороннем порядке выйти из Минских договоренностей. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По словам Ермака, Минские договоренности лежат в основе санкционным решений еропейських и других стран в отношении России.

"Это единственный документ (по урегулированию конфликта на Донбассе, - ред.), который на сегодня существует... Много вопросов к этому документу. Но он сегодня есть, его также поддержал Совет Безопасности. Он лежит в основе санкционной политики наших стран-партнеров. И многие из них очень часто нам говорят: "Если вы хотите выйти из Минска, если вы не собираетесь выполнять Минские договоренности - скажите. Но предупреждаем вас, что это будет иметь очень мощный результат относительно продления санкций", - сказал Ермак.

Он отметил, что в этих документах есть четкое условие - что Украина должна согласовать три документа новых законодательных актов с представителями оккупированных территорий.

"Там так написано. В течение шести лет единственными представителями территорий, которые не являются участниками ТКГ, но присутствуют, были люди из так называемых "ЛНР" и "ДНР", с которыми мы, как власть, говорить не собирались и не собираемся. Потому что они не признаны даже Россией", - сказал глава ОП.

Напомним, как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, 25 марта во время следующей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске может быть подписано соглашение о создании Консультативного совета с представителями оккупированных территорий Донбасса.

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Новости Украины минские соглашенияАндрей Ермак
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