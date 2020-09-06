В Минске задержали спасателей, которые вытащили из реки протестующих

Фото: протесты в Беларуси, силовики (mbkhmedia)

Люди прыгнули в водоем во время погони силовиков

В Минске задержали спасателей за то, что они вытаскивали из реки протестующих. Люди прыгнули в Свислочь во время погони силовиков.

Об этом пишет Euroradio.

Шесть сотрудников станции водно-спасательной организации, расположенной на озере Комсомольское (водоем, образованный плотиной на реке Свислочь, - ред.), сейчас находятся в Центральном РОВД Минска.

Вечером 6 сентября, после того как участники Марша единства практически разошлись, силовики устроили рейд в Парке Победы. Чтобы избежать задержаний, митингующие прыгнули с набережной в Комсомольское озеро. Там их подобрали спасатели - и перевезли на другой берег озера, где находится их станция.

Минск. Раньше мы только предполагали, но теперь можем утверждать: люди действительно прыгали в Свислочь в парке Победы, чтобы не быть схваченными неизвестными в масках и людьми в шлемах и со щитами. pic.twitter.com/hyhZxRDxFB — TUT.BY (@tutby) September 6, 2020

Ранее сообщалось, что на протестах в Беларуси 6 сентября задержали сотни демонстрантов.

Также сообщалось о жестоких задержаниях не только в центре Минске, но и в других частях столицы Беларуси - на Немиге, проспекте Победителей, площади Свободы и Парке Победы.

Кроме того, с применением слезоточивого газа и дубинок была разогнана акция в Гродно.