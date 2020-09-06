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У Мінську затримали рятувальників, які витягли з річки протестуючих

Мінськ, Неділя 06 вересня 2020 23:28
У Мінську затримали рятувальників, які витягли з річки протестуючих
Фото: протести в Білорусі, силовики (mbkhmedia)
Автор: Инна Собора

Люди стрибнули у водойму під час погоні силовиків

У Мінську затримали рятувальників за те, що вони витягали з річки протестуючих. Люди стрибнули в Свіслоч під час погоні силовиків.

Про це пише Euroradio.

Шість співробітників станції водно-рятувальної організації, розташованої на озері Комсомольське (водойма, утворена греблею на річці Свіслоч, - ред.), Зараз знаходяться в Центральному РВВС Мінська.

Увечері 6 вересня, після того як учасники Маршу єдності практично розійшлися, силовики влаштували рейд в Парку Перемоги. Щоб уникнути затримань, мітингувальники стрибнули з набережної в Комсомольське озеро. Там їх підібрали рятувальники - і перевезли на інший берег озера, де знаходиться їх станція.

Раніше повідомлялося, що на протестах в Білорусі 6 вересня затримали сотні демонстрантів.

Також повідомлялося про жорстокі затримання не тільки в центрі Мінську, але і в інших частинах столиці Білорусі - на Немизі, проспекті Переможців, площі Свободи і Парку Перемоги.

Крім того, із застосуванням сльозогінного газу і кийків була розігнана акція в Гродно.

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