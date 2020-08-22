В Минске задержали координатора протестов, - МВД

В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали одного из координаторов незаконных уличных протестов. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием новых участников акций.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

"Выйти на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы, который рассказал о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги", - говорится в сообщении.

Отмечается, координатор подошел к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания.

Правоохранители пресекли встречу участников сговора. Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 года, набрал 80,1% голосов. Сразу после выборов в Беларуси начались акции протеста.

Ранее сообщалось, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил участникам забастовки силовыми мерами, если они "пойдут громить".