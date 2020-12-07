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В Минске во время марша пенсионеров задержали минимум 10 человек

Автор: Роман Тверденко

В Минске во время марша пенсионеров задержали минимум 10 человек. Среди них журналисты.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

Среди задержанных была съемочная группа телеканала "Белсат". Они и рассказали, что в СИЗО на Окрестина с акции правоохранители привезли 10 человек.

Отмечается, что силовики пытались блокировать шествие "Марша мудрости" в центр города. Но части участников все же удалось добраться к площади Независимости. Еще часть собралась на Привокзальной площади.

Во время собрания милиция уведомляла участников через громкоговорители, что акция несанкционирована.

В воскресенье в Минске и городах Беларуси прошли уже традиционные протесты против Александра Лукашенко. Сообщалось, что в Минске задержали более 300 человек. Против них открыты административные дела.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина выступил против введения санкций против Беларуси. По его словам, сейчас в этом нет фундаментальной необходимости.

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