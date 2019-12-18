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"Обмена не будет": в "ЛНР" заявили, что стороны в Минске не пришли к согласию

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Представители Киева и "Л/ДНР" не смогли согласовать условия обмена пленными

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представители Украины и "Л/ДНР" не смогли согласовать обмен пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам представителя "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольги Кобцевой, обмена не будет из-за того, что украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.

Она уточнила, что "ЛНР" и "ДНР" со своей стороны завершили все подготовительные процедуры.

Кроме того, Кобцева заявила, представители Киева и "ЛНР" не смогли обсудить открытие новых КПП на линии соприкосновения в Донбассе.

Отметим, 18 декабря состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. Кроме того, заседание подгрупп ТКГ продолжалось более чеми часов. Планировалось, что сегодня стороны обсудят формулу обмена пленными, вопрос полного и всестороннего прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что во время заседания ТКГ в Минске 18 декабря будет согласована дата прекращения огня на Донбассе. Пристайко отмечал, что вопрос прекращения огня рассмотрят на заседании рабочих подгрупп ТКГ.

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