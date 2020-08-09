В Минске силовики применили светошумовые гранаты

Фото: разгон людей (twitter.com/tutby)

В центре города проходят массовые задержания

На проспекте Победителей в Минске начались жесткие задержания. Силовики выпрыгивают из автозаков и разгоняют людей.

Об этом сообщает портал TUT.by.

Очевидцы говорят, что в районе проспекта Победителей в Минске используют светошумовые гранаты.

Люди кричат: "Уходи!", "Наш дом - Беларусь!". Гул стоит по всему проспекту.

В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61 — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Как сообщает Onliner, у Стелы силовики готовятся к массовому разгону. Сюда прибыл ОМОН, экипированный шлемами, жилетами и прочими спецсредствами. Протестующие также прибывают и держатся в цепи.

Напомним, въезды в близлежащие дворы у площади заблокированы сотрудниками ГАИ. Правоохранители в громкоговорители призвали горожан не скапливаться на площади Ленина.

В воскресенье 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Эта избирательная кампания ознаменовалась волной народных митингов и арестов оппонентов действующего главы государства.

Согласно данным экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов. Явка на выборах президента Беларуси составила почти 80%.