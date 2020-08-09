ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Мінську силовики застосували світлошумові гранати

Білорусь, Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 22:27
У Мінську силовики застосували світлошумові гранати
Фото: розгін людей (twitter.com/tutby)
Автор: Артур Родивилов

У центрі міста проходять масові затримання

На проспекті Переможців в Мінську почалися жорсткі затримання. Силовики вистрибують з автозаків і розганяють людей.

Про це повідомляє портал TUT.by.

Очевидці кажуть, що в районі проспекту Переможців в Мінську використовують світлошумові гранати.

Люди кричать: "Іди!", "Наш дім - Білорусь!". Гул стоїть по всьому проспекту.

Як повідомляє Onliner, біля Стели силовики готуються до масового розгону. Сюди прибув ОМОН, екіпірований шоломами, жилетами та іншими спецзасобами. Демонстранти також прибувають і тримаються в ланцюзі.

Нагадаємо, в'їзди в довколишні двори у площі заблоковані співробітниками ДАІ. Правоохоронці в гучномовці закликали городян не накопичуватися на площі Леніна.

У неділю 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. Ця виборча кампанія ознаменувалася хвилею народних мітингів і арештів опонентів чинного глави держави.

Згідно з даними екзит-полу, Лукашенко отримав 79,7% голосів. При цьому на другому місці за результатами опитувань виявилася Світлана Тихановська, яка набрала 6,8% голосів. Явка на виборах президента Білорусі склала майже 80%.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьвыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся