В Минске протестуют против интеграции с Россией

В Минске проходит очередная акция против интеграции с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на беларусскую службу "Радио Свобода".

Отмечается, что участие в протестах берут более тысячи людей. Она прошли от Октябрьской площади до до площади Независимости. Потом колонна двинулась к улице Зыбицкой, откуда организаторы планируют вернуться на Октябрьскую площадь.

Несмотря на предупреждение милиции, протесты продолжаются .Милиционеры просили разойтись протестующих, так как акция несанкционированная. По состоянию на 20:00 милиция не вмешивается, задержаний во время протеста не было.

На протест пришли представители почти всех политических движений, чего не было на аналогичных акциях две недели назад.

Напомним, в субботу, 7 декабря, сотни жителей Минска вышли на акцию протеста на фоне визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию, где он должен встретиться с Владимиром Путиным. Участие в нескольких акциях протеста принимали более 700 человек.

Как известно, акции продолжались два дня. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию республики с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий.