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В Минске проходит женский марш солидарности

Автор: Андрей Козловский

В Минске (Беларусь) на площади Победы проходит женский марш солидарности. Правоохранители уже задержали двух журналистов "Радио Свобода".

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Об этом сообщает Euroradio.

Как сообщается, женщины, одетые преимущественно в белое и красное, собрались по обе стороны проспекта Независимости на площади Победы. Со всех сторон к площади подходят колонны женщин. Они держат цветы, плакаты с различными лозунгами.

Также известно, что силовые ведомства подогнали к площади Победы автозаки. Милиция предупреждает участников акции о незаконности мероприятия. Присутствует ОМОН.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Беларуси заявили о задержании 32 человек, которые принимали участие в протестах против действующей власти 28 августа.

Кроме того, в Беларуси в ночь на 29 августа заблокировали еще два новостных ресурсах "Наша Нива" и Naviny.by.

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