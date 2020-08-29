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У Мінську проходить жіночий марш солідарності

Автор: Андрій Козловський

У Мінську (Білорусь) на площі Перемоги проходить жіночий марш солідарності. Правоохоронці вже затримали двох журналістів "Радіо Свобода".

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Про це повідомляє Euroradio.

Як повідомляється, жінки, одягнені переважно у біле і червоне, зібралися по обидва боки проспекту Незалежності на площі Перемоги. З усіх боків до площі підходять колони жінок. Вони тримають квіти, плакати з різними гаслами.

Також відомо, що силові відомства підігнали до площі Перемоги автозаки. Міліція попереджає учасників акції про незаконність заходу. Присутній ОМОН.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили про затримання 32 осіб, які брали участь у протестах проти чинної влади 28 серпня.

Крім того, у Білорусі в ніч на 29 серпня заблокували ще два новинних ресурсах "Наша Ніва" і Naviny.by.

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