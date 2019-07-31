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У Мінську проходить зустріч робочих підгруп ТКГ по Донбасу

Новини » Політика    31.07.2019 - 12:17
У Мінську проходить зустріч робочих підгруп ТКГ по Донбасу
Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Засідання ТКГ відбулося у Мінську 17 липня

У Мінську (Білорусь) у середу, 31 липня, проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

Відзначимо, засідання ТКГ відбулося в Мінську 17 липня.

У Мінську проходить зустріч робочих підгруп ТКГ по Донбасу

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, два тижні тому в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що в рамках чергового засідання ТКГ у Мінську буде розглянуто питання обстрілу проросійськими бойовиками санітарного автомобіля поблизу Водяного на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, 21 липня на Донбасі стартував період перемир'я, яке було погоджено в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи як безстрокове. Так, вдень 20 липня представники незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на своїх інформаційних ресурсах заявили про готовність до безстрокового перемир'я на Донбасі.

Підкреслимо, бойовики вже неодноразово порушували перемир'я на Донбасі. Розвідці Міністерства оборони України стало відомо, що вони обладнують приховані вогневі позиції у "сірій зоні".

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