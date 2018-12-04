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В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу

Новости » Происшествия    04.12.2018 - 11:57
В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу
Фото: МИД Беларуси (twitter.com/BelarusMID)

Предыдущая встреча ТКГ состоялась 22 ноября

В Минске (Беларусь) сегодня, 4 декабря 2018 года, проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на  Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады, участник переговоров в Минске Ирина Геращенко сообщала, что Российская Федерация дважды отказалась обсуждать инцидент в Азовском море в рамках видеоконференции трехсторонней контактной группы. Кроме того, Геращенко заявляла, что из-за деструктивной позиции Российской Федерации переговорный процесс в Минске будет фактически заблокированным. 

Также сообщалось, что украинская сторона в ТКГ предлагала переформатировать политическую подгруппу.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонний контактной группе. И Марчук, по словам Геращенко, будет жестко отстаивать позицию Украины.

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