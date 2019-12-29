В Минске проходит акция против интеграции с Россией

В воскресенье, 29 декабря, в Минске проходит пятая за последний месяц акция против углубления интеграции Беларуси и Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радые Свабода".

Как сообщается, на Октябрьской площади в полдень собрались десятки людей, в числе которых лидер движения солидарности "Вместе" Вячеслав Сивчик и соглава белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова, глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Протестующие держат портреты заключенных оппозиционеров и плакаты против интеграции с Российской Федерацией.

Второй вариант протеста - это живая цепь, которую должны организовать позже.

Напомним, Беларусь намерена изменить договор с Российской Федерацией о взаимных усилиях в охране границы. Инициирование изменений в договоре в Минске объяснили недовольством из-за дополнительных пунктов контроля на российской границе, где задерживаются транзитные товары.

Как сообщало РБК-Украина, 7 декабря сотни жителей Минска вышли на акцию протеста на фоне визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию, где он должен встретиться с Владимиром Путиным. Участие в нескольких акциях протеста принимали более 700 человек.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию республики с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий.