В Минске представитель Vodafone поднял вопрос о безопасности сотрудников в ОРДЛО

Новости Происшествия 11.07.2018 - 17:48
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Представитель "Vodafone Украина" принял участие в заседании подгруппы ТКГ по социально-экономическим вопросам

В ходе заседания одной из подгрупп трехсторонней контактной группы относительно Донбасса в Минске (Беларусь) представитель "Vodafone Украина" поднял вопрос о предоставлении гарантий безопасности сотрудникам компании на оккупированных территориях. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

Так, Олифер сообщила, что представитель "Vodafone Украина" принял участие в заседании подгруппы ТКГ по социально-экономическим вопросам.

В частности, представитель Vodafone озвучил приоритетные направления поддержки мобильной связи на оккупированном Донбассе. Речь шла о проведении международного аудита оборудования компании на оккупированной территории; предоставлении гарантий безопасности сотрудникам компании во время их пребывания на оккупированном Донбассе; возвращении оборудования компании.

В Минске представитель Vodafone поднял вопрос о безопасности сотрудников в ОРДЛО

Напомним, ранее сообщалось, что после начала "хлебного перемирия", с 1 июля 2018 года, ситуация с безопасностью на Донбассе улучшилась.

После начала "хлебного перемирия" ситуация с безопасностью на Донбассе улучшилась, - ТКГ Наблюдатели ОБСЕ могут находиться на КПП на Донбассе лишь несколько часов, - Хуг
Теги:  Донбасс,  Контактная группа,  Vodafone Group  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС