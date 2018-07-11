Після початку "хлібного перемир'я" безпекова ситуація на Донбасі покращилася, - ТКГ

"Хлібне перемир'я" на Донбасі було оголошене з 1 липня

Після початку "хлібного перемир'я" безпекова ситуація на Донбасі покращилася. Про це, коментуючи результати засідання тристоронньої контактної групи у Мінську, повідомила у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер.

"Після початку "хлібного перемир'я" (з 1 липня 2018 року, - ред.) безпекова ситуація покращилася", - написала вона.

Як повідомила Оліфер, координатором безпекової підгрупи ТКГ, голова місії ОБСЄ Ертурул Апакан зазначив, що інтенсивність обстрілів на Донбасі з часу введення перемир'я зменшилася майже на 80%.

Разом з тим, як зазначається у повідомленні, повноцінного режиму тиші на Донбасі досі немає і бойовики продовжують порушувати режим тиші.

"Триває повзуча військова активність, виявлена СММ ОБСЄ на ділянках розведення сил та засобів в р-ні Петрівського і Золотого, особливу тривогу викликають факти облаштування укріплення кулеметних та мінометних позицій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську проходило чергове засідання ТКГ по Донбасу.