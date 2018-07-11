У Мінську представник Vodafone підняв питання щодо безпеки співробітників в ОРДЛО

Представник "Vodafone Україна" взяв участь у засіданні підгрупи ТКГ з соціально-економічних питань

У ході засідання однієї з підгруп тристоронньої контактної групи щодо Донбасу у Мінську (Білорусь) представник "Vodafone Україна" підняв питання щодо надання гарантій безпеки співробітникам компанії на окупованих територіях. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер.

Так, Оліфер повідомила, що представник "Vodafone Україна" взяв участь у засіданні підгрупи ТКГ з соціально-економічних питань.

Зокрема, представник Vodafone озвучив пріоритетні напрямки підтримки мобільного зв'язку на окупованому Донбасі. Мова йшла про проведення міжнародного аудиту обладнання компанії на окупованій території; надання гарантій безпеки співробітникам компанії під час їхнього перебування на окупованому Донбасі; повернення обладнання компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після початку "хлібного перемир'я", з 1 липня 2018 року, безпекова ситуація на Донбасі покращилася.