В Минске повредили забор посольства Латвии. Рига требует объяснений

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что латвийское посольство в Беларуси было повреждено. Официальная Рига требует объяснений от Минска, что произошло с цельностью посольства.

Об этом министр написал в Twitter .

Ринкевич опубликовал фотографии, на которых можно увидеть разрушенный забор латвийского посольства в Минске. Дипломатическое учреждение не работает после того, как Беларусь выслала всех латвийских представителей, кроме охранника.

"Мы ожидаем от властей Минска расследования этого инцидента, обеспечения охраны и безопасности посольства в полном соответствии с международным правом", - подчеркнул он.

Фото: поврежденное посольство Латвии в Минске (twitter.com/edgarsrinkevics)