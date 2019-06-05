У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи

Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/belarusmid)

Головним питанням зустрічі буде звільнення полонених

У середу, 5 червня, у Мінську (Білорусь) почалося засідання Тристоронньої контактної групи. Про це повідомила прес-секретар глави української сторони ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

Зазначимо, що головним питанням зустрічі буде звільнення полонених, а також питання безпеки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму у контактну групу. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, у свою чергу, назвав Кучму авторитетним і досвідченим діячем. Однак, Пєсков додав, в питанні врегулювання конфлікту важлива концептуальна позиція самого президента України Зеленського.

Зазначимо, Україна в ТКГ ініціює нове перемир'я на Донбасі. Кучма зазначив, що буде ініціюватися припинення бойових дій на час жнив. За його словами, президент України дав йому повноваження приймати реальні рішення.

Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський вимагає визначити строки виконання мінських угод. Він заявив, що Україна не має "багато років на припинення війни і продовження Мінська".